Estas son las 12 reinas que concursarán en la quinta temporada de Drag Race España, que arranca el 28 de septiembre

Después del éxito de la cuarta temporada, Drag Race España ha vuelto en una quinta con 12 nuevas concursantes que nos van a dejar momentazos y nos van a hacer reír y llorar a lo largo de una edición con mucho corazón.

Ya las hemos conocido en el Meet The Queens, disponible en atresplayer, y aquí te traemos un resumen de quién es cada una para que las conozcas mejor y te prepares para la carrera, que arranca el próximo 28 de septiembre en atresplayer.

Alexandra del Raval

Alexandra del Raval tiene 27 años y viene de Barcelona y se ha presentado como la vedette de barrio “más chunga” de Drag Race España. Ha confesado que le gustan el brillo, las plumas y las piedras.

La reina tiene claro que tiene que ser la nueva superestrella drag porque es la mejor del casting y, además, necesita el dinero para hacer unas buenas compritas, ha afirmado.

Dafne Mugler

Con solo 20 años, Dafne Mugler viene a demostrar que a pesar de su juventud es una gran competencia para sus compañeras. Es la primera bailarina de ballet de Drag Race España y viene desde Málaga.

Se ha definido como una artista talentosa, guapa y una diosa con años de carrera a su espalda. ¡No te pierdas su presentación!

Denébola Murnau

Denébola Murnau tiene 23 años y viene de Elche, aunque se mudó a Madrid para potenciar su arte, que asegura es como si Tim Burton dirigiese una película de Marilyn Monroe.

En cuanto a sus puntos fuertes, la reina ha asegurado que son la estética, el teatrillo y el concepto y tiene claro que es momento de que “una rara” gane el concurso.

Eva Harrington

Directa desde Tenerife y con 27 años, Eva Harrington es la reina canaria de la temporada aunque, eso sí, siguiendo el ejemplo de su madre drag Dita Dubois, reina de la cuarta temporada, ella tampoco lleva plataformas.

Eva ha asegurado que es la diva humilde de la temporada y quiere demostrar que Canarias puede llegar muy lejos en Drag Race España.

Ferrxn

Ferrxn viene desde Valencia, que no solo es su casa, sino también una parte muy importante en ella y su drag. Sus puntos fuertes, ha contado, es la imaginación y que es la comedy queen de la temporada.

Viene a ganar para ser la primera reina que hable en valenciano todo el tiempo y se lleve la corona de Drag Race España.

Krystal Forever

Krystal Forever tiene 52 años y viene desde Caracas (Venezuela). Es la reina latina de la temporada, que viene a disfrutar y a demostrar que es la reina de los lipsyncs.

Sus referencias son las grandes divas del pop de los 80 y, por supuesto, Ru Paul, y tiene claro que es por su talento por lo que tiene que ganar esta temporada de Drag Race España.

Laca Udilla

Laca Udilla es otra de las reinas valencianas de la edición, aunque lleva muchos años viviendo en Madrid. Su sello de identidad es sin duda su bigote y ha querido dejar claro que su papel es ironía.

Sus referentes son el cine clásico, los musicales y artistas como Rocío Jurado y Sara Montiel. En cuanto al motivo por el que tiene que ganar, es que lo ha prometido a Pakita y Hornella Góngora.

La Escándalo

La Escándalo viene desde Barcelona dispuesta a revolucionar el taller. Tiene 26 años y lleva su nombre drag por su forma de ser. Su arte lo define como una mezcla entre la elegancia y los videojuegos.

Entre sus referentes no faltan las mujeres luchadoras y los dibujos animados de su infancia, y tiene claro que debe ser ella quien gane la quinta temporada de Drag Race España.

Margarita Kalifata

Margarita Kalifata trae el arte cordobés a Drag Race España. Su nombre viene de su barrio, un lugar en el que, ha contado, se ha hecho más fuerte. Su gran referente es su madre.

¿Que por qué tiene que ganar ella? Porque quiere demostrar que se puede ganar la corona a pesar de contar con pocos recursos.

Nix

Directamente desde Copenhague, Nix ha aterrizado en España para actuar por primera vez en nuestro país. Y lo hace en el plató de Drag Race. Se considera la fashion queen de la temporada y viene a demostrarlo.

Tiene claro, además, que tiene que ganar porque es momento de que gane una mujer trans.

Nori

Nori es la reina extremeña de la temporada. Viene, como ella misma ha dicho, a limpiar el honor de su comunidad tras el paso de Arantxa Castilla-La Mancha por el concurso.

Se considera una muscle queen, que también sirve rostro, maquillaje y los mejores looks. Entre sus talentos, están además bailar y coser.

Satín Greco

Satín Greco tiene 39 años y viene desde Torremolinos para demostrar qué es el travestismo clásico de nuestro país. Su nombre viene de la película Moulin Rouge y su apellido, de su tía: Tina Greco, una gran transformista española. Sus referentes son las grandes folclóricas españolas.

Tiene claro que tiene que ganar porque ella es el arte español y además lleva muchos años de carrera.

Ya conocemos a todas las reinas pero si aún te has quedado con ganas de saber más de ellas, ya puedes disfrutar del Meet The Queens al completo, disponible en atresplayer. Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la carrera!