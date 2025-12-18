Un personaje mucho más maduro
Lucía "se olvida de ella misma": Maggie García nos explica cómo vamos a ver a su personaje esta temporada
En el primer capítulo descubríamos que Lucía está en una situación límite y se plantea renunciar a sus poderes.
Maggie García interpreta a Lucia Castillo en Los Protegidos: Un Nuevo Poder. Su personaje como sus compañeros confirman tiene "el poder más complicado". Escuchar lo que todo el mundo piensa resulta agotador, no puedes desconectar ni un solo segundo.
Eso y el no poder llevar una vida "normal" es lo que a Lucía le está machacando.
Además como nos confiesa Maggie no está pasando por su mejor momento personal después de que Cala y ella pusieran fin a su relación sentimental.
No hemos podido evitar preguntarle qué es lo que más le gusta de su personaje y también qué es lo que cambiaría. Y casualmente es lo mismo. No te pierdas la entrevista completa para descubrirlo.
