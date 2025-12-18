Lucía "se olvida de ella misma": Maggie García nos explica cómo vamos a ver a su personaje esta temporada

Maggie García interpreta a Lucia Castillo en Los Protegidos: Un Nuevo Poder. Su personaje como sus compañeros confirman tiene "el poder más complicado". Escuchar lo que todo el mundo piensa resulta agotador, no puedes desconectar ni un solo segundo.

Eso y el no poder llevar una vida "normal" es lo que a Lucía le está machacando.

Además como nos confiesa Maggie no está pasando por su mejor momento personal después de que Cala y ella pusieran fin a su relación sentimental.

No hemos podido evitar preguntarle qué es lo que más le gusta de su personaje y también qué es lo que cambiaría. Y casualmente es lo mismo. No te pierdas la entrevista completa para descubrirlo.

