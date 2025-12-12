El paseo navideño de Maggie García con un final que no te esperas

En dos días podremos disfrutar del primer capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder en atresplayer. Como aperitivo (navideño) os dejamos un regalo en forma de vídeo.

Un paseo por el centro de Madrid con Maggie García para conocerla (todavía) más y repasar cómo ha sido disfrutar de la Navidad dos veces en un año. Algo que solo Los Protegidos podían conseguir. Y como la Navidad siempre trae sorpresas, ella nos preparó una; una merienda con su compañero de reparto y amigo Luis Fernández.

La conexión que hay entre ambos actores es innegable, un rato lleno de risas, recuerdos y confesiones. E incluso, regañinas. Porque cuando hay confianza esas cosas pasan si quieres el bien de la otra persona como le pasa a Luis con Maggie.

No os perdáis el vídeo completo y disfrutar vosotros de lo que fue una tarde maravillosa con ¿spoilers incluidos?

¡Os esperamos el domingo en atresplayer!