Los Protegidos: Un nuevo poder

¡Un planazo!

El paseo navideño de Maggie García con un final que no te esperas

Recorremos las calles del centro de Madrid con Lucía, la actriz que da vida a Lucía en Los Protegidos: Un Nuevo Poder.

Maggie García nos lleva de paseo al centro de Madrid

Victoria Esquilas
Publicado:

En dos días podremos disfrutar del primer capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder en atresplayer. Como aperitivo (navideño) os dejamos un regalo en forma de vídeo.

Un paseo por el centro de Madrid con Maggie García para conocerla (todavía) más y repasar cómo ha sido disfrutar de la Navidad dos veces en un año. Algo que solo Los Protegidos podían conseguir. Y como la Navidad siempre trae sorpresas, ella nos preparó una; una merienda con su compañero de reparto y amigo Luis Fernández.

La conexión que hay entre ambos actores es innegable, un rato lleno de risas, recuerdos y confesiones. E incluso, regañinas. Porque cuando hay confianza esas cosas pasan si quieres el bien de la otra persona como le pasa a Luis con Maggie.

No os perdáis el vídeo completo y disfrutar vosotros de lo que fue una tarde maravillosa con ¿spoilers incluidos?

¡Os esperamos el domingo en atresplayer!

