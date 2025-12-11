Nix deja en Drag Race España rostro, looks, actuación... ¡Y muchos momentazos! Disfrútalos ya

Nix entró al taller de Drag Race España siendo la reina más internacional de la temporada. Directamente desde Copenhague, llegó al werk room para servir rostro y looks que no nos han dejado indiferentes.

En el programa hemos descubierto sus grandes dotes de actuación en retos como El secreto de Puente Tieso o el Rusical, dos challenges en los que arrasó.

No te pierdas todos sus mejores momentos en el vídeo, y disfruta ya de la quinta temporada de Drag Race España