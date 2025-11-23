Mejores momentos | Temporada 5
La emoción inunda el escenario de Drag Race España: ¿Qué le dirían las reinas a les niñes que un día fueron?
En el noveno programa de la temporada, Supremme de Luxe ha hecho una de las preguntas más emotivas del concurso. Disfruta del momento en atresplayer.
Supremme de Luxe ha hecho en el noveno programa de Drag Race España una de las preguntas más emotivas a las reinas semifinalistas: ¿Qué le dirían a les niñes que un día fueron?
Junto a sus madres y hermanas, Nix, Margarita Kalifata, Dafne Mugler, Satín Greco y Laca Udilla han vivido uno de los momentos más conmovedores de la temporada.
Ya puedes verlo en el vídeo y disfrutar del noveno programa al completo en atresplayer.
