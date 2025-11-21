Así ha sido la experiencia de Martita de Graná como jueza invitada en Drag Race España: “Ser jurado no es fácil"

Martita de Graná ha disfrutado del octavo programa de Drag Race España desde la mesa de jurado acompañando a Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi.

La cómica ha asegurado en su entrevista que lo que más le gusta de Drag Race España es la fantasía de estar en el plató, con tanto maquillaje, pelucas y el talento de las reinas. “Es un privilegio”, ha dicho.

El primer encuentro con las reinas en los ensayos del Roast, ha contado Martita de Graná, ha sido maravilloso. “Me ha gustado que le tienen respeto, se lo están preparando y van con ganas”, ha dicho.

Como jurado, Martita de Graná se ha dado cuenta de que le cuesta decir las cosas malas, pero le ha gustado estar en el programa. “Me cuesta muchísimo, ser jurado no es fácil”, ha afirmado.

No te pierdas su entrevista completa en el vídeo, y disfruta del octavo programa de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.