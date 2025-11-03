¿Quieres ser la nueva superestrella drag española? Apúntate al casting para participar en la sexta temporada de Drag Race España

× Bases legales

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

¿Quién es el responsable de los datos personales? Tus datos serán tratados por Buendía Estudios, S.L. (en adelante, “Buendía”), con CIF B-01666478 y domicilio en Calle Melchor Fernández Almagro, 105 - 28029 Madrid. Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos@buendiaestudios.com.

¿Qué datos recabamos? Solo recabamos los datos que solicitamos en el formulario de inscripción al proceso de selección de participantes para el programa Drag Race VI (el “Programa”) y que son los indispensables para poder valorar tu candidatura.

Condiciones para participar en el Casting:

1- Ser mayor de dieciocho años.

2- No podrán participar en el Casting los empleados de Buendía ni de ninguna de las empresas pertenecientes al Grupo Atresmedia, ni sus cónyuges, parejas de hecho o familiares directos hasta el 2º grado de consanguineidad (hermanos).

3- Durante su participación en el Casting, se adaptará a las indicaciones que reciba de Buendía o terceros y se abstendrá de realizar manifestaciones o llevar a cabo actuaciones que puedan vulnerar los derechos de empresas, marcas y de terceras personas, muy especialmente relativos al honor, intimidad y propia imagen.

4- En el supuesto de que finalmente participen en el Casting cualquiera de las personas excluidas en este apartado, podrá retirarse su participación en cualquier momento y no se tendrán en cuenta sus datos ni candidatura presentada.

Los participantes reconocen expresamente que la participación en el Casting no supone el mantenimiento de ninguna relación laboral o mercantil con Buendía y que no se deriva de la misma un derecho a percibir cualquier tipo de remuneración económica. Cualquier gasto derivado de la participación en el Casting será por cuenta exclusiva del participante.

¿Para qué fines tratamos los datos? Tus datos se recaban a fin de gestionar tu participación en el proceso de casting del Programa, así como para enviarte comunicaciones en relación a tu candidatura.

¿Durante cuánto tiempo tendremos tus datos? Mientras dura el proceso de selección y, una vez finalizado este, por el plazo que lo requiera la normativa aplicable o en tanto no nos manifiestes tu voluntad en contrario y sigamos considerándolo exacto.

Los datos de contacto correspondientes a participantes en procesos de Casting no seleccionados para participar en la producción serán suprimidos a la finalización del rodaje o grabación a la que optaban, salvo que el interesado otorgue su consentimiento para ser contactado en futuros procesos de selección, en cuyo caso se conservarán durante un plazo de cinco (5) años o hasta que el usuario solicite la cancelación de los mismos si fuera anterior.

¿Con quién compartimos los datos? Buendía podrá ceder a terceros los datos del interesado necesarios para la normal explotación de los derechos cedidos sobre la participación del interesado en el Casting y/o el Programa, incluyendo expresamente a la cadena de televisión para quien se produce el Programa, esto es, ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (Atresmedia Corporación), con la misma finalidad de gestionar su participación en el Programa y llevar a cabo la explotación comercial del mismo, de conformidad con lo establecido en su política de privacidad detallada en este documento, así como a terceros adquirentes de derechos sobre el Programa.

Asimismo, para poder gestionar debidamente los datos personales, Buendia contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de Buendía como consecuencia de su prestación de servicios. Buendía se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de Buendía; y suprimir o devolver los datos a Buendía una vez finalice la prestación de los servicios.

¿Quieres ejercer tus derechos? En cualquier momento puedes ejercer los derechos acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas, acreditando tu identidad, mediante correo electrónico a la dirección: protecciondedatos@buendiaestudios.com.

En los supuestos legalmente previstos, puedes ponerte en contacto con la Agencia Española de Protección de datos (AEPD) por el procedimiento previsto en la ley.

En relación con la cesión de datos personales a Atresmedia Corporación, le informamos a continuación de su política de privacidad:

Responsable del tratamiento: Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A., (Atresmedia Corporación) con domicilio social en Avda. Isla Graciosa, 13, 28073 de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Contacto DPO: privacidad@atresmedia.com. Finalidad y base de legitimación: Gestión de procesos de casting y/o de producción de contenido audiovisual, así como la explotación comercial del Programa, con base en la ejecución del contrato suscrito por el interesado con Buendía para participar en el mismo y el interés legítimo de Atresmedia Corporación de ejercitar los derechos que ostenta sobre el Programa. Plazos de conservación: trataremos sus datos hasta la finalización del casting y, en caso de que la intervención del interesado forme parte del contenido del Programa, durante la vigencia de los derechos que Atresmedia Corporación ostenta sobre el mismo. Posteriormente se conservarán debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con usted o para la atención de requerimientos de autoridades públicas. Destinatarios: Atresmedia Corporación podrá ceder a terceros los datos del interesado necesarios para la normal explotación de los derechos cedidos sobre la participación del interesado. Asimismo, para poder gestionar debidamente los datos personales, Atresmedia Corporación contará con la colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre y por cuenta de Atresmedia Corporación como consecuencia de su prestación de servicios. Derechos: Cuando resulte aplicable y en los términos establecidos por el art. 2.3 de la LO 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el interesado podrá acceder, rectificar, suprimir, oponerse, limitar el tratamiento y portabilidad de datos en los términos especificados en la legislación sobre protección de datos, mediante comunicación a la dirección de correo electrónico privacidad@atresmedia.com, acreditando su identidad y especificando el derecho que desea ejercer. El interesado tiene derecho en cualquier caso a formular una queja ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

“CASTING DRAG RACE 6” (el “Casting”)

Mediante la aceptación de esta autorización, el Participante, para el caso en que junto con su candidatura envíe vídeos, imágenes, grabaciones sonoras o cualquier otro material en que aparezca su imagen personal (en adelante, los Materiales),

DECLARA

Autorizar a BUENDÍA ESTUDIOS, S.L. (en adelante, “BUENDÍA”) a la reproducción, distribución, explotación, transformación y comunicación pública de al uso de tales Materiales, así como al uso de su imagen personal en ellos reproducida, y la captación de su imagen personal que pueda producirse durante el Casting, a fin de que sea empleada para la valoración de su candidatura, su inclusión en el programa Drag Race VI, productos derivados y elementos promocionales del mismo, aceptando expresamente que BUENDÍA podrá ceder la presente autorización a terceros para los mismos usos aquí expresados. La presente cesión de derechos se realiza con carácter gratuito, para el territorio mundial y por plazo indefinido.

Autorizar a BUENDIA a utilizar libremente los registros audiovisuales, imágenes y fotografías realizadas durante la grabación del Casting así como los fotogramas del mismo con fines comerciales y promocionales.

Aceptar que, si revocase esta autorización, deberá indemnizar a BUENDÍA por los daños y perjuicios que le irrogue, incluyendo en particular los gastos que implique la reedición de las grabaciones y/u obras audiovisuales que se vean afectadas.

Comprometerse a guardar secreto – de modo particular en medios de comunicación social (redes sociales y/o internet) – respecto a cuanta información haya conocido con ocasión de su implicación en el Casting, de no disponer de la expresa autorización de BUENDÍA. A efectos aclaratorios, el Participante no podrá tomar fotografías o vídeos durante su participación en el Casting. Adicionalmente, adoptará todas las medidas de prevención necesarias o convenientes a fin de impedir el acceso no autorizado de terceros a la citada información o cualquier posibilidad de divulgación no autorizada. El incumplimiento de este deber dará lugar a las responsabilidades indemnizatorias correspondientes por los daños y perjuicios irrogados a BUENDÍA y/o a terceros.

Haber sido informado de la política de privacidad y protección de datos personales que BUENDÍA tiene publicada junto a la presente.

Someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid para cualquier disputa que sobre la presente pudiera producirse.