¿Quieres ser la nueva superestrella drag española? Apúntate al casting para participar en la sexta temporada de Drag Race España

Rellena el formulario y conviértete en la nueva superestrella drag española.

Si quieres convertirte en la nueva superestrella drag española, este es tu momento. Ya está abierto el casting para participar en la sexta temporada de Drag Race España, una nueva edición del concurso que llega tras el éxito de las anteriores.

El taller más famoso de la televisión ya busca a nuevas reinas para ocupar sus mesas. Y es que el programa que ha revolucionado la televisión busca una nueva generación de drags que lucharán por convertirse en la nueva superestrella drag española.

Rellena el formulario, mucha suerte... ¡Y que gane la mejor drag queen!

