Susi Caramelo habla de “amor a lo bestia” en Una vuelta más

La humorista y presentadora Susi Caramelo volvió a demostrar su espontaneidad y frescura en el videopodcast Una vuelta más, conducido por Maya Pixelskaya en atresplayer. En esta ocasión, la cómica sorprendió con el nuevo programa que conduce: "amor a lo bestia”, el programa que ya tienes disponible.

Se trata de un innovador programa de citas. La gran novedad es que los participantes se presentan disfrazados con máscaras hiperrealistas y prótesis llamativas, ocultando por completo su aspecto físico.

De esta forma, el show busca responder a una pregunta clave: ¿puede triunfar el amor cuando lo único que importa es la personalidad y la conexión emocional?

Su estilo desenfadado y humorístico aporta frescura a un programa que combina entretenimiento, surrealismo y emoción.

El funcionamiento es sencillo: cada concursante enmascarado conoce a tres pretendientes igualmente disfrazados. A lo largo de las citas, deben decidir si la química y la conversación son suficientes para dar el siguiente paso, sin que la apariencia física influya en la elecció