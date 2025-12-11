¡Por todo lo alto! Así fue la coronación de la quinta temporada de Drag Race España

La final de la quinta temporada de Drag Race España ha sido una final de escándalo, y muchos fans de la franquicia han tenido la suerte de vivir este momentazo en vivo.

Si quieres saber cómo ha sido este evento, no te pierdas el vídeo completo.

Además, ya puedes disfrutar de la temporada completa de Drag Race España en atresplayer, y revivir así cómo fue el momento en el que Satín Greco fue coronada como la nueva superestrella drag española.