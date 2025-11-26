Aprende a pegar perfectamente una peluca con los consejos de Dafne Mugler en Mi talento drag

Dafne Mugler nos ha enseñado los trucos definitivos para aprender a pegar una peluca y que quede perfecta y podamos bailar todo lo que queramos sin miedo a que se caiga. Lo ha hecho en el tutorial de Mi talento drag.

Lo que vamos a necesitar es celo o una goma de silicona, pegamento o laca, un peine, un secador, un espejo y, sobre todo, una peluca.

Hay dos maneras de pegar la peluca, pero la mejor para mover la cabeza es con pegamento. Es muy sencillo porque solo hay que echar por todo el frontal de la peluca y dejarlo secar.

Con la laca, por su parte, es similar, solo que hay que darle toquecitos y dejarlo secar antes de pegar el frontal, incluso darle un poco con el secador.

Ya puedes ver el tutorial en el vídeo ydisfrutar del concurso de Dafne Mugleren atresplayer.