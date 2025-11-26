Los mejores momentos de Dafne Mugler, la bailarina de ballet de la quinta temporada de Drag Race España

Dafne Mugler ha sido la octava eliminada de Drag Race España tras una carrera llena de momentazos, empezando por su talent show en el primer programa, del que resultó ganadora.

En cada programa, la reina ha dado lo mejor de sí y esto le ha llevado hasta la semifinal: looks de escándalo, rostro y sobre todo mucho ballet.

