Mejores momentos | Temporada 5
Los mejores momentos de Dafne Mugler, la bailarina de ballet de la quinta temporada de Drag Race España
La reina ha sido la octava eliminada en el quinto programa de la temporada y hemos hecho un repaso de su paso por el concurso.
Dafne Mugler ha sido la octava eliminada de Drag Race España tras una carrera llena de momentazos, empezando por su talent show en el primer programa, del que resultó ganadora.
En cada programa, la reina ha dado lo mejor de sí y esto le ha llevado hasta la semifinal: looks de escándalo, rostro y sobre todo mucho ballet.
No te pierdas algunos de sus mejores momentos en el vídeo y disfruta ya de su paso por Drag Race España en atresplayer.
