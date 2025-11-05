Denébola Murnau nos enseña a hacer un uso responsable de las lentillas y cuidar de nuestros ojos en Mi talento drag

Denébola Murnau nos ha enseñado en Mi talento drag cómo ponernos una lentilla y cuidar nuestros ojos adecuadamente. A ella, ha explicado, le gusta mucho ponerse lentillas blancas que le dan más fantasía al drag.

Cuando se compra una lentilla nueva, es importante no usarla directamente del paquete, sino vertirlas en solución única para mantenerlas frescas, limpias e hidratadas.

Para limpiar el ojo, es fundamental usar suero fisiológico en caso de que, por ejemplo, nos caiga purpurina dentro con la lentilla puesta. La lágrima artificial, en cambio, se usa para lubricar, hidracar y mantener el ojo jugoso.

Otro consejo de Denébola ha sido guardar las lentillas en lentilleros con solución única para su buen mantenimiento.

