Dante "no es lo que parece" la confesión de Jimena que ha descolocado a Los Castillo en el tercer capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder

Las García aparecían en el momento justo y de la manera más inesperada en el segundo capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder. Aparecieron en el momento exacto para ayudar a Los Castillo a huir de ADN.

Reencontrarse con Blanca y con Jimena era algo que no se esperaba ninguno pero la información que tenían ellas tampoco la vieron venir el resto de miembros de la familia.

Descubrir que Dante no solo es un "capullo integral" si no que es "muy peligroso" les ha pillado a todos desprevenidos. ¿Qué esconde Dante? ¿Estaba Julia al tanto de todo?

Y por si esa información no fuera suficiente Blanca suelta la bomba de que en una de sus visiones veía que Los Castillo morían.

