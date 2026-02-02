Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández confiesan hasta qué punto se parecen a sus personajes de Padre no hay más que uno, la serie

¿Cuánto hay de Daniel Pérez Prada en Mateo? ¿Y de Mariam Hernández en Helena? Los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie nos han confesado si se sienten identificados con los personajes que dan vida en la ficción. Y la respuesta, en líneas generales, es que no.

Daniel Pérez Prada interpreta a Mateo, el padre coraje de una familia numerosa de cinco hijos que decide aparcar su carrera profesional para dedicarse al cuidado de los niños tras la mudanza. Sin embargo, el actor confiesa que este rol está muy alejado de su realidad personal. "No tengo hijos", reconoce Daniel, dejando claro que la experiencia de lidiar con el caos de cinco menores es algo completamente ajeno a su día a día.

Por su parte, Mariam Hernández, que da vida a Helena, la madre ambiciosa que acepta el trabajo de su vida en la app Conchy, sí comparte con su personaje la experiencia de la maternidad. La actriz es madre de una niña, aunque las similitudes con Helena acaban ahí. "Yo en mi día a día soy una madre que apuesta más por el diálogo", explica Mariam, marcando distancias con su personaje, quien en la serie recurre a la negociación estratégica más que al diálogo puro cuando se trata de gestionar a sus cinco hijos.

