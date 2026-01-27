Esperaban a Santiago Segura y se encontraron con Daniel Pérez Prada: el disgusto que se transformó en anécdota durante el rodaje de Padre no hay más que uno, la serie

Desde el domingo podemos disfrutar en atresplayer de Padre no hay más que uno, la serie. La divertida saga de películas que reúne a millones de espectadores para disfrutar de las divertidas aventuras de una disparatada familia se convierte ahora en serie.

Así que a partir de ya, los domingos tienes una cita con la familia Vicho. Los protagonistas de la serie más divertida de la temporada. Mariam Hernández y Daniel Pérez Prada interpretan a Mateo y Helena; los padres de la familia.

Charlando con Daniel y Mariam quisimos saber cuántas anécdotas se llevaban de los meses de rodaje. Porque teníamos claro que estar rodeados de niños llevaba implícito tener muchas. Y así fue.

Como Mariam nos confiesa: bailes, trends de tiktok y una lucha interna por no comer la comida que aparecía en escena era el día a día con los pequeños. Pero sin duda Mariam recordaba una anécdota "buenísima" que Daniel tenía que contar.

Y es que durante una jornada de grabación Daniel recordaba que un niño lloraba "desconsoladamente" y el equipo de producción le recomendó acercarse para que se calmara. Lo que Daniel no se esperaba era el motivo por el que ese niño lloraba sin consuelo.

El pequeño había acudido al rodaje con la esperanza de ver a Santiago Segura pero se encontró con Daniel Pérez Prada.

Revive la anécdota completa en el vídeo. Y no te pierdas Padre no hay más que uno, la serie cada domingo en atresplayer.