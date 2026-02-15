Abuelas 1- 0 Mateo: la educación consciente se le complica al padre de familia

Los hijos de la familia Vicho acababan de volver del cole y estaban preparados para que sus abuelas les dijeran “unas palabras”. Pero en realidad las caras de las abuelas decían más de lo que podían contar sus palabras.

Mateo tras un silencio bastante significativo animaba a su madre a pronunciar lo que él le había enseñado. Su madre sin mucha gana se dedicaba a repetirlo tal y como su hijo se esperaba. La cosa se torció cuando le tocó el turno a Juana, su suegra. Que en vez de decir lo que Mateo esperaba dijo lo que su cara gritaba. Y es que ella es más de una educación tradicional. Esto de la educación consciente le parece “una chorrada”.

Y Paloma ya terminó poniendo la guinda al pastel confesando que ella es más de educar según el horóscopo.

