¿Ficción o realidad? Glòria Serra, a prueba en Una vuelta más

Glòria Serra vuelve a escena con un reto inesperado: distinguir qué programas de Equipo de Investigación son realmente suyos y cuáles son inventos delirantes del público.

La periodista, conocida por su voz inconfundible y su capacidad para convertir cualquier misterio en una cuestión nacional, se enfrenta ahora a un desafío que mezcla memoria, humor y un poco de caos.

En esta peculiar dinámica, Serra recibe titulares, tramas y supuestos reportajes que podrían —o no— haber formado parte de su trayectoria. Desde investigaciones sobre agujeros en queso hasta sectas el misterio del carro de compra cojo, la periodista debe decidir si aquello lo presentó ella… o si es simplemente una broma demasiado bien construida.

Algunos casos son tan verosímiles que incluso ella duda; otros, tan absurdos, que solo pueden haber salido de la imaginación colectiva de internet.

Con esta vuelta más ligera y juguetona, Serra demuestra que puede reírse de sí misma sin perder un ápice de su presencia. Y, de paso, confirma algo que todos sospechábamos: en España, cualquier cosa puede parecer un reportaje de Equipo de Investigación si se cuenta con la seriedad adecuada.