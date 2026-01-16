Disponible en atresplayer
Confesiones, anécdotas y muchas risas: el repaso de la entrevista de Roberto Leal en Una vuelta más
El presentador ha hablado de su infancia, ha contado anécdotas personales y nos ha permitido conocerle mucho más con Maya Pixelskaya.
La entrevista de Roberto Leal ya está disponible en atresplayer y Maya Pixelskaya ha hecho un repaso a este programa lleno de confesiones, anécdotas y muchas risas.
El momento favorito de la presentadora ha sido descubrir el pasado cantante de Roberto Leal, así como de emperadores romanos. "Me hubiera gustado preguntar más de esto", ha dicho.
Y es que la entrevista ha estado llena de anécdotas, como que el presentador ya tiene una calle con su nombre. "La palabra que se me ocurre es arte", ha asegurado Maya.
Se ha sincerado, ha hablado de temas de los que no ha hablado antes y, en definitiva, es Roberto Leal: ¿Qué más queremos?
