Así fue la boda sorpresa de Roberto Leal en Las Vegas: "Me lo pidió ella a mi, me pareció súper bonito"
El presentador ha contado por primera vez cómo su mujer le organizó una boda sorpresa durante su viaje a Las Vegas.
Roberto Leal ha contado en Una vuelta más una historia que hasta ahora nunca había contado: cómo fue su boda en Las Vegas. Sara, su mujer, fue la encargada de todos los preparativos y de darle la sorpresa.
"Yo no había pensado nada de casarme", ha dicho. Sin embargo, su pareja organizó una boda real. Un día, cuando el presentador llegó a la habitación, se encontró un sobre en el que Sara le pedía matrimonio. "Me lo pidió ella a mi, me pareció súper bonito", ha asegurado.
Ella incluso le había preparado la ropa. "Hicimos la ceremonia con un ministro de la iglesia", ha dicho, y posteriormente apareció un Elvis y les cantó Love me tender.
