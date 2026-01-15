Roberto Leal confiesa cuál era su mote en Una vuelta más: "Me mide la cabeza más que a Juan y Medio y a Pepe Navarro"

Roberto Leal ha pasado por Una vuelta más y ha dejado un programa lleno de risas y confesiones. Entre ellas, el presentador ha contado cuál es el curioso mote que le pusieron sus amigos cuando era un niño.

"El Rober 'picúo' me decían", ha dicho, un apodo que le pusieron por tener la cabeza "bastante picuda". "A mi me mide la cabeza más que a Juan y Medio y que a Pepe Navarro", ha confesado.

Algo que ha hecho que a lo largo de su vida, por ejemplo, su capirote de nazareno fuese el más grande o no se pudiera poner un sombrero si iba disfrazado de cowboy. "No me entra", ha dicho.

