Daniel Ibáñez ha trabajado con Arnold Schwazenegger en Terminaitor

Daniel Ibáñez explica en Una vuelta más cómo, cuando es apenas un niño, recibe una llamada que cambia por completo su rutina. Sin esperarlo y sin saber muy bien cómo su nombre llega hasta allí, lo convocan para un casting de Terminator. Él acude sin imaginar que terminará trabajando junto a Arnold Schwarzenegger.

Durante la prueba, le piden acciones sencillas frente a la cámara, pero lo que más le llama la atención es el director del casting. Ibáñez comenta que se parece muchísimo a Edward Norton, algo que, a su edad, lo deja completamente desconcertado y hace que recuerde ese momento con especial claridad.

Esa prueba termina abriéndole la puerta a su primera experiencia en una superproducción internacional. ¡No te lo pierdas!