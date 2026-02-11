Info Premium

Padre No Hay Más Que Uno, la serie

Mejores momentos | Capítulo 3

Mateo decidido a imponer la educación consciente en la casa de los Vicho

Las nuevas rutinas están imponiéndose poco a poco en el día a día de Mateo y sus hijos.

"Con calma y a tu ritmo" el nuevo lema de Mateo Vicho

Victoria Esquilas
Mateo tiene un nuevo lema para comenzar las mañanas con sus hijos “con calma y a su ritmo” quiere que los niños realicen sus tareas diarias pero sin aumentar su cortisol.

Ante todo sus hijos no se pueden estresar aunque por lo que hemos visto el que va a terminar estresado es él. Conseguir que cinco niños sean ágiles por las mañanas no es para nada sencillo.

¿Logrará Mateo cumplir su teoría o la cuenta atrás del reloj terminará arrebatándole la paciencia?

Disfruta en atresplayer de los tres primero capítulos de Padre No Hay Más Que Uno, la serie y cada domingo uno nuevo.

