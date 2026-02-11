Mateo decidido a imponer la educación consciente en la casa de los Vicho

Mateo tiene un nuevo lema para comenzar las mañanas con sus hijos “con calma y a su ritmo” quiere que los niños realicen sus tareas diarias pero sin aumentar su cortisol.

Ante todo sus hijos no se pueden estresar aunque por lo que hemos visto el que va a terminar estresado es él. Conseguir que cinco niños sean ágiles por las mañanas no es para nada sencillo.

¿Logrará Mateo cumplir su teoría o la cuenta atrás del reloj terminará arrebatándole la paciencia?

