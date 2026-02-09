De primera mano
Los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie tienen un mensaje para los padres de familia numerosa: "siempre estaremos aquí"
Mariam Hernández y Daniel Pérez Prada son los padres de cinco hijos en la ficción y después de meterse en la piel de los cabezas de familia han mandado un mensaje que traspasa la pantalla.
Ser padres de familia numerosa no es fácil ni cuando es una ficción y así lo han podido comprobar Mariam Hernández y Daniel Pérez Prada en Padre no hay más que uno, la serie.
Así que hemos aprovechado esta entrevista con los actores para preguntarles qué mensaje le darían a unos padres de familia numerosa. De los de verdad, de los que tienen que convivir 24 horas, 7 días a la semana con 5 hijos. Y el mensaje es unánime: "ánimo" han declarado ambos actores.
Mariam nos confiesa que ella tiene una niña y siente que a veces "no llega" así que no se puede imaginar cómo debe ser una familia con cinco. Si hasta dentro del rodaje "era una locura" y "eso que estaban sus verdaderos padres" comentaba entre risas.
Daniel va más allá y se anima a hacerles una recomendación para que "cuando se sientan solos pongan la serie" porque seguro que "encuentran consuelo" y quizás "algún remedio para sus posibles males".
