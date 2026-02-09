Los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie tienen un mensaje para los padres de familia numerosa: "siempre estaremos aquí"

Ser padres de familia numerosa no es fácil ni cuando es una ficción y así lo han podido comprobar Mariam Hernández y Daniel Pérez Prada en Padre no hay más que uno, la serie.

Así que hemos aprovechado esta entrevista con los actores para preguntarles qué mensaje le darían a unos padres de familia numerosa. De los de verdad, de los que tienen que convivir 24 horas, 7 días a la semana con 5 hijos. Y el mensaje es unánime: "ánimo" han declarado ambos actores.

Mariam nos confiesa que ella tiene una niña y siente que a veces "no llega" así que no se puede imaginar cómo debe ser una familia con cinco. Si hasta dentro del rodaje "era una locura" y "eso que estaban sus verdaderos padres" comentaba entre risas.

Daniel va más allá y se anima a hacerles una recomendación para que "cuando se sientan solos pongan la serie" porque seguro que "encuentran consuelo" y quizás "algún remedio para sus posibles males".

