Llega el final de Las hijas de la criada: todas las respuestas, este domingo en atresplayer

Los fans de Las hijas de la Criada ya pueden marcar el calendario: este domingo llega a atresplayer el capítulo final de la serie que ha enganchado a miles de espectadores con su trama de secretos, traiciones y drama familiar.

Después de semanas de giros inesperados y revelaciones que nadie veía venir, la ficción se despide resolviendo todos los conflictos que han tenido en vilo a la audiencia. Un desenlace que promete emocionar y cerrar las tramas pendientes que tanto han dado que hablar.

Desde que se estrenó, Las hijas de la Criada se ha convertido en uno de los títulos más destacados de atresplayer, con una ambientación impecable, un reparto que ha brillado en cada escena y una historia que ha conseguido mantener el interés semana tras semana.

En el octavo capítulo, Jaime se encierra en sí mismo y es Clara quien, ajena a todo, intenta sacar adelante el negocio. Pero el pasado regresa a Punta do Bico para curar heridas y reparar el daño

El domingo podrás ver cómo termina todo en atresplayer. Un final que seguro dará mucho de qué hablar.