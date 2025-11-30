atresplayer reúne al sector audiovisual en Gran Canaria para presentar sus nuevos formatos

atresplayer, la plataforma española líder, ha celebrado en Gran Canaria un nuevo atresplayer Day, un encuentro sin precedentes que se ha convertido en una gran fiesta de la producción nacional, la creatividad y la innovación audiovisual.

Durante varios días, la isla se ha transformado en el epicentro del entretenimiento español con mesas redondas, presentaciones exclusivas, preestrenos y grandes anuncios que reafirman el compromiso de Atresmedia con el sector. Profesionales de la industria, prensa especializada y algunos de los rostros más reconocidos de la televisión se han dado cita para celebrar el liderazgo y la trayectoria de la plataforma.

El atresplayer Day ha sido mucho más que una presentación de contenidos: Atresmedia ha reunido en Gran Canaria a grandes figuras de la ficción y el entretenimiento para compartir una visión común: seguir impulsando el talento nacional y apostar por historias que conectan con el público.

atresplayer ha presentado en Gran Canaria más de 20 proyectos y entre la batería de novedades que ha anunciado, destacan ‘Renata & Nicole’; la segunda temporada de la exitosa ficción original de Atresmedia que protagonizan Belén Rueda y Belinda Washignthon; ‘Nos vamos de madre’, el nuevo formato que presentan Roberto Leal y su madre Mercedes Guillén, la segunda edición de ‘Drag Race España: All Stars’, que con Supreme de Luxe al frente, reunirá de nuevo a las reinas de las últimas temporadas en una nueva competición; ‘Pyjamada’, un nuevo formato con Lola Lolita; o ‘El hombre equivocado’, una nueva docuserie que reconstruye uno de los errores judiciales más graves cometidos en España.

Además, la plataforma de Atresmedia ha hecho un repaso a las producciones que verán la luz en los próximos meses y ha anunciado nuevas fechas de estreno: ‘Las hijas de la criada’ (este domingo 30 de noviembre), ‘Los Protegidos: Un nuevo poder’ (14 de diciembre), ‘Padre no hay más que uno, la serie’ (25 de enero), ‘Rafaela y su loco mundo’ (15 de febrero), la segunda temporada de ‘Entre tierras’ (marzo 2026) y ‘La Nena’ (abril 2026).

atresplayer sigue innovando: llegan las series verticales

atresplayer también ha presentado una de sus grandes novedades para los próximos meses: la producción de series verticales. Atresmedia vuelve a dar un paso al frente en su apuesta por la innovación y ya se encuentra rodando ‘Una novia para Navidad’, la primera serie vertical para Flooxer, el canal joven de atresplayer, que protagonizan Marina Baeza y Carla Flila.

Atresmedia trae a España el género del microdrama, un auténtico fenómeno global del audiovisual que está teniendo un gran éxito con sus primeros proyectos en Latinoamérica y Asia y que está diseñado para ser consumido en vertical y que cuenta con episodios de 1 a 3 minutos de duración con muchos giros argumentales.

atresplayer sigue creciendo: llegan los podcasts y videopodcasts

atresplayer ha presentado en Gran Canaria otra de sus grandes novedades para los próximos meses. Desde el 1 de diciembre atresplayer incluirá en su plataforma el catálogo de producciones originales de Onda Cero Podcast. Así, los usuarios podrán disfrutar también de la experiencia del audio, con series de ficción, documentales, true crimes o programas conversacionales.

Entre los podcast que estarán disponibles destacan ‘Retornados’ (dos temporadas), la audioserie revelación de los últimos años, creada por el guionista y escritor Julio Rojas; ‘La dama blanca’, de Enrique Videla; ‘Operación Viuda Negra’ y ‘Operación Moon’, de Manu Marlasca; o la adaptación al audio del documental de laSexta ‘Anglés. Historia de una fuga’.

Onda Cero es el medio de comunicación que más producciones de audio original ha estrenado en los últimos dos años, con un catálogo que supera el centenar de podcast. A largo de 2026, se irán sumando nuevos contenidos originales de audio a atresplayer con el sello de Onda Cero Podcast, como el true crime ‘La Hermandad’, de Cruz Morcillo; el thriller de ficción ‘Desierta sangre’, de Paula del Fierro; o el documental ‘Charlines’.