Rafaela y su loco mundo aterriza en atresplayer el 15 de febrero

¡El 15 de febrero no hagas planes! Tienes una cita con el estreno de Rafaela y su loco mundo. La nueva apuesta de atresplayer abrirá las puertas a un mundo en el que lo absurdo será el gran protagonista de esta delirante historia.

Basada en el libro El alucinante mundo de Rafaella Mozarella, la ficción adapta el universo de Aníbal Gómez, creador de la novela y director junto a Ernesto Sevilla de esta nueva serie original de atresplayer.

La serie, producida por Atresmedia en colaboración con Estela Films, Pólvora Films, Boomerang TV y Tenampa Films, consta de 8 episodios autoconclusivos de 20 minutos cada uno.

La apuesta más fuerte de la ficción es su reparto, que cuenta con las grandes estrellas de la comedia en España. Ingrid García-Jonsson será Rafaela, la protagonista de la historia, mientras que Carlos Areces, Aníbal Gómez y Joaquín Reyes interpretarán a sus tres mejores amigas. El elenco lo completan otros grandes cómicos como son Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo. Además, la ficción contará con cameos de la mano de Esty Quesada, Gakian, Victoria Martín, Javier Botet o Hidrogenesse, entre otros.

¿De qué trata Rafaela y su loco mundo?

La serie es una comedia surrealista y alocada que aborda desde el humor más delirante la peculiar historia de Rafaela, una adolescente con una familia altamente funcional: su madre es una ama de casa aficionada a disfrazarse, su padre es el inventor de una máquina del tiempo y su abuela… es su abuela.

La joven, junto a la compañía de sus mejores amigas Corpus, Chelo y Debo y su caniche, tendrá que atravesar situaciones que les hagan madurar, pero, sobre todo, cumplir un gran objetivo: salvar el mundo antes de que se les acabe la adolescencia y tengan que incorporarse a la vida adulta.