atresplayer renueva Drag Race España: All Stars por una segunda temporada

atresplayer ya prepara la segunda edición de ‘Drag Race España: All Stars’. El taller más famoso de la televisión reabrirá sus puertas para volver a recibir a algunas de las reinas más destacadas de sus últimas ediciones. Ellas protagonizarán una competición que tendrá nuevas reglas y giros que no esperan. El formato en España sigue haciendo historia, convirtiéndose en la primera franquicia fuera de EE.UU. en tener una segunda edición de la versión ‘All Stars’.

Supremme de Luxe capitaneará esta nueva edición del exitoso formato y que se suma a la renovación por una sexta temporada de ‘Drag Race España’ que Atresmedia ha confirmado ya y que se estrenará antes de este ‘All Stars’. atresplayer reafirma así su apuesta de largo recorrido por la marca, que sigue siendo un gran éxito y a día de hoy triunfa cada domingo con la emisión de su quinta temporada en la plataforma de Atresmedia.

Al igual que toda la franquicia de ‘Drag Race España’, esta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.