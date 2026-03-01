Pamela, la fotocopiadora ochentera que no pidió ser heroína… pero lo fue

Rafaela tenía todo listo para la pijamada definitiva: mantas mullidas, linternas potentes y la casa del árbol preparada como si fuera un hotel de cinco estrellas… versión infantil, claro.

Pero justo cuando las niñas estaban a punto de inaugurar la noche con un grito de guerra, el cielo decidió hacer plot twist: tormenta, truenos y la casa del árbol temblando como si fuera de gelatina.

Y entonces aparece Papá, con esa calma de quien ya ha visto demasiadas catástrofes domésticas. Su solución: Pamela, una fotocopiadora de los 80 que él mismo “tuneó” con piezas 3D. Según él, Pamela es “tecnología retrofuturista”. Según las niñas, es un mueble que hace bip bip.

Pero contra todo pronóstico, Pamela se convierte en la estrella de la noche. Imprime una casa del árbol en el salón. La pijamada renace entre risas, papel calentito y caos del bueno.

Rafaela aprende que, cuando todo falla, siempre puedes confiar en tu familia… o en una fotocopiadora con complejo de diva.

