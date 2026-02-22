Boomer power: la abuela revienta TikTok y Rafaela and co pierden el concurso

Todo parece en calma hasta que Papá irrumpe en escena y reúne al elenco en su laboratorio del sótano con máxima urgencia.

Allí revela un descubrimiento inesperado: la abuela ha subido un TikTok que se ha vuelto viral, especialmente en Japón, convirtiendo la vejez en la nueva gran tendencia mundial. De repente, los ancianos son los nuevos influencers y las redes se llenan de homenajes a la tercera edad.

Con la senectud arrasando around the world, Rafaela y sus amigas se ven obligadas a adaptar su actuación para el concurso de bandas musicales del instituto.

Lo que iba a ser un número juvenil y moderno se transforma en un homenaje total a la moda viejuna. Así nace The Yayas and The Yayas, un grupo que mezcla bastones tuneados, cardigans con purpurina y coreografías inspiradas en gimnasia de mantenimiento.

En el salón de actos, mientras se preparan para salir a escena, las chicas presencian la actuación de sus rivales: Piel Doré, un cuarteto de chicas extremadamente bronceadas, muy estilo Paris Hilton en 2004.

El grupo está liderado por Bombi G, archienemiga de Rafaela, que no tarda en aprovechar la situación para sembrar el caos. Descubre todo en atresplayer.