El primer viaje temporal para curar el insoknio de Chelo

Chelo, agotada tras años sin pegar ojo, descubre por fin el origen de su insomnio: un trauma prenatal provocado cuando, aún en el vientre materno, “presenció” el intento de Golpe de Estado de Tejero porque su madre lo vio en directo por televisión.¡Ya tienes disponible el primer capítulo en atresplayer!

El hallazgo abre la puerta a una solución tan improbable como perfectamente lógica dentro del universo de la serie.

Decididas a ayudarla, Rafaela y sus inseparables amigas recurren a la máquina del tiempo de Papá, un invento tan brillante como inestable, para viajar a 1981 y evitar que la madre de Chelo encienda la tele en el momento fatídico.

El plan, en apariencia sencillo, se convierte en una cadena de situaciones disparatadas: desde confusiones con antenas analógicas hasta intentos fallidos de sabotear el mando a distancia… que aún no existía.

Pero como toda aventura temporal que se precie, nada sale según lo previsto. Al alterar un detalle del pasado, las protagonistas descubren que el futuro empieza a transformarse. Descúbrelo en atresplayer.