Caniche, el más sensato de la noche, presencia la premier en pijama de Rafaela y su loco mundo

La premiere de Rafaela y su loco mundo se transforma en un espectáculo inesperado cuando todo el equipo aparece en pijama, bata y pantuflas.

Entre estampados imposibles y mucho descaro, la presentación rompe cualquier protocolo habitual. Y en medio del caos, solo hay una figura que mantiene la compostura: Caniche, el perro de la serie, que observa la escena con la serenidad de quien ya lo ha visto todo.

Mientras los actores posan en zapatillas y Rafaela presume de bata como si fuera alta costura, Caniche se convierte en el inesperado símbolo de cordura. Su presencia tranquila contrasta con el ambiente festivo y confirma lo que muchos sospechaban: en esta historia, el perro es el más sensato del grupo.

El equipo creativo explica que la idea de acudir en pijama encaja con el espíritu de la serie, donde lo cotidiano se retuerce hasta volverse cómico. La premier funciona así como una declaración de intenciones: si la presentación ya es un desmadre controlado, lo que viene en pantalla promete aún más. ¡Este domingo en atresplayer!