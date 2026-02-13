Rafaela y su loco mundo celebra una premier en pijama tan única como la serie

La premiere de Rafaela y su loco mundo se convierte en un espectáculo desde el primer minuto: todo el reparto y el equipo creativo llegan en pijama, como si hubieran salido directamente de la cama para presentar la serie. Entre estampados imposibles, batas de peluche y zapatillas que hacen ruido al andar, el ambiente deja claro que esta ficción no ha venido a jugar a lo convencional.

Rafaela y su loco mundo, fiel a su espíritu caótico, aparece liderando el desfile nocturno con una mezcla de orgullo y desparpajo.

La presentación, lejos de ser un simple gesto promocional, funciona como una declaración de intenciones sobre el tono irreverente que define cada capítulo.

La noche termina entre risas, fotos improvisadas y un público encantado con el desmadre organizado. Rafaela y su loco mundo arranca así su camino con una premier que, igual que la serie, no pretende ser seria… y precisamente por eso funciona tan bien.

Este domingo estreno en atresplayer.