Aníbal Gómez se convierte en Corpus, el icono inesperado del curso

Aníbal Gómez interpreta a Corpus, una de las influencers del instituto en Rafaela y su loco mundo. A un paso de ser supermodelo y considerada por muchos como “la guapa del grupo”, su imagen y actitud han convertido cada pasillo en su pasarela personal.

Su seguridad en sí misma, a veces desbordante, la ha convertido en un personaje imposible de ignorar.

Coqueta y presumida, Corpus no oculta su gusto por ser el centro de atención. Su ego, tan comentado como admirado, parece ser parte esencial de su encanto. Según cuentan en el patio, suele conseguir lo que quiere sin demasiado esfuerzo, ya sea un favor, una mirada o un suspiro. Su magnetismo social es tan evidente como su habilidad para moverse entre grupos con una naturalidad envidiable.

Sin embargo, su fama no se limita a su presencia pública. Detrás de los contenedores del instituto, de tres a seis, Corpus imparte unas peculiares “clases de morreos” que se han convertido en leyenda entre los estudiantes. Estos escarceos, aunque populares, no siempre le han salido gratis: más de una vez la han metido en problemas con profesorado y familias, alimentando aún más su aura de personaje indomable.

A pesar de su carácter explosivo, quienes la conocen de verdad aseguran que Corpus tiene un fuerte sentido de la lealtad. Quiere a sus amigas, las protege y, aunque a veces se deje llevar por impulsos cuestionables, es capaz de distinguir entre el bien y el mal. Un rasgo que, según comentan en voz baja, no todo el mundo en el instituto puede presumir de tener.