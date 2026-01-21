El próximo 15 de febrero
Rafaela y su loco mundo desata el caos: ya puedes ver el cartel oficial y las primeras locuras de su mundo
Una de las ficciones más esperadas de la temporada, que lanza además su cartel principal y sus primeras imágenes antes de su gran estreno.
El surrealismo y el humor más absurdo aterrizan en atresplayer con Rafaela y su loco mundo. La plataforma española líder estrena el próximo 15 de febrero su nueva serie original. Una de las ficciones más esperadas de la temporada, que lanza además su cartel principal y sus primeras imágenes antes de su gran estreno.
Rafaela y su loco mundo abre las puertas a un nuevo universo donde lo absurdo y lo delirante son el escenario principal de la trama. La ficción está creada por Aníbal Gómez y basada en su propio libro, El alucinante mundo de Rafaella Mozarella. El autor, junto con Ernesto Sevilla, dirigen esta comedia irreverente que mezcla estética pop y referencias chanantes que se ha rodado en localizaciones de Madrid.
Rafaela y su loco mundo cuenta con un elenco de auténticas estrellas de la comedia española: Ingrid García-Jonsson interpreta a Rafaela, la protagonista de la historia, acompañada de Carlos Areces, Aníbal Gómez y Joaquín Reyes, que interpretan a sus tres grandes amigas. Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo completan el reparto. La ficción cuenta, además, con personajes episódicos y cameos de la mano de Esty Quesada, David Verdaguer, Victoria Martín, la Terremoto de Alcorcón, Javier Botet, Antonio Pagudo o Hidrogenesse, entre otros.
La serie, una comedia surrealista y alocada, aborda, a través de un humor delirante, la peculiar adolescencia de Rafaela junto a sus amigas Corpus, Chelo y Debo, y su caniche. Todos ellos pasarán por situaciones que les harán madurar y tendrán un objetivo claro: salvar el mundo antes de que se les acabe la adolescencia y tengan que incorporarse a la vida adulta.
