El tupé salvaje de Joaquín Reyes: la verdadera estrella de su adolescencia rockera

El humorista y protagonista de Rafaela y su loco mundo, Joaquín Reyes ha compartido nuevos detalles sobre su adolescencia, una época en la que el rock era su brújula y su peinado, su declaración de intenciones. En aquellos años Reyes lucía un tupé espectacular, tan alto y orgulloso.

Joaquín Reyes no solo fue un adolescente rockero con un tupé que parecía tener vida propia, también era el tipo que llegaba a las fiestas de pijamas cargando el Trivial como si fuera un tesoro sagrado.

Mientras sus amigos buscaban música o comida, él ya estaba repartiendo quesitos y discutiendo acaloradamente si una pregunta de “Geografía” podía considerarse realmente difícil. Entre riffs desafinados, risas y madrugadas eternas, Reyes combinaba el espíritu rebelde del rock con la pasión enciclopédica de quien está dispuesto a ganar… incluso en pijama.