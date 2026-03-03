Cuando el plan era no tener plan: las escapadas juveniles de Arturo Valls

Durante su adolescencia, Arturo Valls vivió una época marcada por la picardía y la improvisación, muy propia de los jóvenes de los años ochenta y noventa.

En una reciente anécdota, el presentador valenciano recordó cómo él y sus amigos se las ingeniaban para pasar la noche fuera de casa sin levantar sospechas.

“Decías que ibas a dormir en casa de un colega. El colega decía que iba a dormir en tu casa”, rememoraba entre risas, describiendo un sistema perfectamente coordinado… al menos hasta que los padres hablaban entre ellos.

Aquellas noches no eran más que reuniones inocentes entre amigos, donde lo más arriesgado era que alguien olvidara el pijama o que la coartada se viniera abajo por un descuido

Más allá de las tretas adolescentes, lo que realmente unía a aquellos chavales eran las cintas de cassette. “Nosotros teníamos ahí cintas de cassette. La cosa, amigos, existía mientras te llevabas la que te habías comprado, la que te habías grabado de la radio”, recordaba Valls con nostalgia. En una época sin móviles ni plataformas digitales, compartir música era casi un ritual, una forma de identidad y pertenencia.

Hoy, el presentador mira atrás con cariño, consciente de que aquellas pequeñas travesuras y esos objetos ya casi desaparecidos formaron parte esencial de su crecimiento. Su relato conecta con toda una generación que vivió la adolescencia entre excusas creativas, amistades intensas y el sonido inconfundible del rebobinado de una cinta.