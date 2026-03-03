El lado más romántico de Alberto Chicote

Alberto Chicote se ha sentado en el sofá de Una vuelta más para enfrentarse a la indiscreta máquina de bolas de Maya Pixelskaya. Cuando cae la bola roja sabemos que toca hablar de la pasión, y el chef más icónico de la televisión habla de los comienzos de su bonita historia de amor que empezó siendo clandestina: "en el tirador del coche le dejaba una bolsa con galletas"