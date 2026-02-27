Alberto Chicote se enfrenta a un menú galáctico, ¿Qué le cocinaría a Batman?

Alberto Chicote se enfrenta a la máquina de bolas de Maya Pixelskaya con la misma valentía con la que entra en una cocina de la que puede esperar cualquier cosa: sin miedo y con muchas ganas. Como ya sabes: cada bola es un color, cada color una temática, ninguna es comestible, aunque alguna se puede atragantar.

En Una vuelta más, el chef más conocido de la televisión demuestra su lado más auténtico sin esquivar ni una sola pregunta. Para que no quedase nada por saber, Maya le pone a prueba con un menú galáctico: ¿qué le cocinaría a Frodo o a Batman?