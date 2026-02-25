El alimento que odia Alberto Chicote: "Me ofrecieron tratarlo con hipnosis"

Alberto Chicote cuenta cómo llegó a la pequeña pantalla para “probar la experiencia” y, trece años después, sigue al frente de formatos como Pesadilla en la cocina y, actualmente, Batalla de restaurantes.

Chicote presume con orgullo de Carabanchel Alto y de su nieto, y sorprende revelando que hay un alimento típico que no soporta en ninguna de sus versiones. Tanto es el rechazo que siente, que incluso intentó tratarlo con hipnosis.

¿Adivinarías cuál es?, ¡dale al play!