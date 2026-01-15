Mejores momentos / Capítulo 5
Otero se planta en el último capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder: "ahora me vais a escuchar"
La agente sabe lo suficiente como para enfrentarse a Alonso y demostrar que ella no estaba equivocada.
Otero y Lucía estaban en la comisaría cuando Alonso ha irrumpido enfrentándose a Nacho, acusándole de que estaba "expedientado" y "ni siquiera podía estar ahí". Ahora que Otero ha podido comprobar con sus propios ojos que "no estaba loca" y que existía gente con poderes había llegado el momento perfecto para dejar de "esconderse".
Con valentía y sin titubear se enfrentó a Alonso llegando incluso a sacar su arma reglamentaria; "Luego me pongo yo las esposas. Pero ahora, me vais a escuchar". Y aunque quizás no todo estaba saliendo según lo planeado con "ayuda" de Lucía consiguió que sus compañeros frenaran la cabalgata de Los Reyes Magos.
¿Acabará en el calabozo? ¡Revive este momentazo cargado de valentía y no te pierdas la temporada completa de Los Protegidos: Un Nuevo Poder en atresplayer!
