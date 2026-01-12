Dora, la única capaz de enfrentarse a Max en Los Protegidos: Un Nuevo Poder

Los Castillo regresan a ADN en el último capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder con un claro objetivo: frenar a Max. El pequeño que se ha dejado llevar por la maldad está planeando un ataque masivo, si las visones se cumplen las Navidades nunca volverán a ser lo mismo.

Es por eso que quién tiene que intentar frenarle debe ser la persona más poderosa de la familia. Esa es sin duda; Dora.

Dante lo tiene claro, solo ella, con sus poderes y sus recuerdos bonitos puede ser capaz de frenar la maldad de Max. ¿Permitirá Sandra que sea su hija quien lleve el peso de la misión?

Descúbrelo aquí