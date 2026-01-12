Info Premium

Los Protegidos: Un nuevo poder

Mejores momentos / Capítulo 5

Dora, la única capaz de enfrentarse a Max en Los Protegidos: Un Nuevo Poder

Al ser la que más poderes tiene dentro de la familia Castillo, es la única que puede hacer frente al gran poder de Max.

Dora la pieza necesaria para acabar con Max

Victoria Esquilas
Los Castillo regresan a ADN en el último capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder con un claro objetivo: frenar a Max. El pequeño que se ha dejado llevar por la maldad está planeando un ataque masivo, si las visones se cumplen las Navidades nunca volverán a ser lo mismo.

Es por eso que quién tiene que intentar frenarle debe ser la persona más poderosa de la familia. Esa es sin duda; Dora.

Dante lo tiene claro, solo ella, con sus poderes y sus recuerdos bonitos puede ser capaz de frenar la maldad de Max. ¿Permitirá Sandra que sea su hija quien lleve el peso de la misión?

