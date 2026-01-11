Mejores momentos / Capítulo 5
Ciro reconoce que Max es su hijo, el primer bombazo del último capítulo de Los Protegidos : Un Nuevo Poder
El niño con poderes que estaba alterando el orden de la ciudad es hijo de Ciro.
Publicidad
Que en ADN no supieran nada sobre un niño con semejantes poderes era más que sospechoso. Varios robos en los que deberían haber intervenido pero la información se quedaba por el camino.
Y es que dentro de ADN había alguien interesado en que esa información no saliera a la luz. Ciro, el trabajado implacable tenía en esta temporada su talón de Aquiles.
Todos tenemos un pasado y parece que el de Ciro no es tan perfecto como parecía. Durante todo este tiempo había ocultado que tenía un hijo, Max. Pero no un hijo cualquiera, un hijo con poderes.
Revive este momento o disfruta en atresplayer del capítulo completo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder.
Publicidad