Pablo Grifé tiene claro que Max es “un malo muy listo”

Pablo Grifé se estrena en la ficción con su paso por Los Protegidos: Un Nuevo Poder nos confesaba que es “su primera serie” y que lo está “disfrutando mucho”.

Sobre su personaje tiene claro que han sido las circunstancias de la vida las que han hecho “malo” a Max. Y que todos sus “planes maléficos” los hace para estar “bien consigo mismo”.

Lo que más le gusta es lo inteligente que es, “es un malo muy listo” sentenciaba. Pero sin duda si pudiera cambiarle algo sería la ira que tiene dentro.

