Blanca renuncia a su vida por amor en el último capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder

En el quinto capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder , que desde el domingo puedes ver en atresplayer, había un claro objetivo: frenar a Max. El pequeño con más odio que nunca estaba decidido a llevar a cabo su plan malvado para controlar a todos los niños del mundo y acabar así con la Navidad.

Para frenarle solo Dora tenía los poderes suficientes para enfrentarse a él aunque no era la única que iba a luchar por su familia. Carlos que sabía lo que iba a pasar porque Blanca le había confesado que lo había visto en una de sus visiones no se lo pensó un solo segundo y fue a ayudar a su familia.

Pero algo pasó en los pasadizos que cambiaría todo para siempre. Ciro, fuera de sí atacaría a Carlos que moriría en ese mismo instante, el miedo de Blanca se iba a hacer realidad. Por lo que tomó la decisión de convencer a Carlos e ir ella, de esta manera ella renunciaría a su vida pero salvaría la de Carlos.

Justo en ese instante cuando Blanca se iba llegaba Ángel, el nuevo miembro de la familia. Sandra se había puesto de parto y junto a Culebra estaban trayendo al mundo a su pequeño.

Revive este emocionante momento aquí o disfruta en atresplayer del capítulo completo.