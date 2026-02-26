El loco mundo de Corpus

"Si te atreves, me copias"

Llamadita de Corpus a La Vane, envidiosa, dejándole las cosas bien claras: La trending es ella. La ventosa solo la sabe hacer ella. Ser Corpus NO se copia. Vane ya no podrá quitarle a Ramón, ni a Dylan, ni absolutamente nada porque morros como ella, ninguno. Y tabletas solo hay dos: la de Leticia Sabater y la suya. Moraleja: cuidado a todas de donde metéis el boquino que el olor de ingle se reconoce de un chico a otro.