El loco mundo de Corpus
"Si te atreves, me copias"
Llamadita de Corpus a La Vane, envidiosa, dejándole las cosas bien claras: La trending es ella. La ventosa solo la sabe hacer ella. Ser Corpus NO se copia. Vane ya no podrá quitarle a Ramón, ni a Dylan, ni absolutamente nada porque morros como ella, ninguno. Y tabletas solo hay dos: la de Leticia Sabater y la suya. Moraleja: cuidado a todas de donde metéis el boquino que el olor de ingle se reconoce de un chico a otro.
Corpus es...
...A un paso de ser súper modelo, la guapa del grupo. Coqueta, presumida y con un ego brutal. Suele conseguir lo que quiere y da clases de morreos de 3 a 6 detrás de los contenedores del insti. A veces sus escarceos la meten en problemas, pero quiere a sus amigas y es capaz de discernir entre el bien y el mal. Algo que no se puede decir de todo el mundo.
