Impro de Chelo
"Demasiado guapa y de chocho suave"
¡Chelo llega con los resultados del ADN de Corpus! el resultado es P*TA. Y es que Chelo es demasiado guapa y lista, sobre todo lissssta, ha pillado a sus amigas en una mentira de las grandes: es el cumpleaños de la Vane pero ella no ha sido invitada por guapa y porque todo LE TIENE SUAVE.
Chelo es...
...un poco pringada e infantil, pero buena persona y tierna como un bizcocho japonés. Cree en el poder de la amistad. Es ingenua y curiosa y, cuando se trata de escuchar un consejo, es todo orejas. Ella quiere aprender. Y para aprender hay que hacer preguntas, por muy disparatadas que sean.
