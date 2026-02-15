Así comienza Rafaela y su loco mundo: Nuria Trifol presenta a los personajes… y ninguno pasa el test de normatividad

La esperada serie Rafaela y su Loco Mundo (ya disponible en atresplayer) ha iniciado su andadura con un estreno que combina fantasía, humor y un despliegue vocal de primer nivel.

La reconocida actriz de doblaje Nuria Trifol es la encargada de presentar oficialmente a los personajes que acompañarán a Rafaela en sus aventuras surrealistas. Su presencia marcó el tono de una producción que apuesta por la imaginación desbordada y el humor inteligente.

Trifol, célebre por ser la voz española de actrices como Scarlett Johansson y Anne Hathaway, sorprendió al público interpretando en directo fragmentos de cada personaje.

Desde criaturas excéntricas hasta figuras enigmáticas que habitan este mundo delirante.

Conoce este maravilloso mundo en atresplayer

La ficción está creada por Aníbal Gómez y basada en su propio libro, El alucinante mundo de Rafaella Mozarella.

El autor, junto con Ernesto Sevilla, dirigen esta comedia irreverente que mezcla estética pop y referencias chanantes, y que ya se rueda en localizaciones de Madrid.

Rafaela y su loco mundo cuenta con un elenco de auténticas estrellas de la comedia española: Ingrid García-Jonsson será Rafaela, la protagonista de la historia, acompañada de Carlos Areces, Aníbal Gómez y Joaquín Reyes, que interpretan a sus tres grandes amigas. Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo completan el reparto. La ficción contará, además, con personajes episódicos y cameos de la mano de Esty Quesada, Gakian, Victoria Martín, Javier Botet o Hidrogenesse, entre otros muchos.