A Rafaela le ha tocado ser protagonista de este universo: ingeniosa y curiosa

El mundo siempre tiene que girar alrededor de alguien y, esta vez, le ha tocado a ella. Rafaela irrumpe como el centro de un universo que parece diseñado para desafiar la lógica, el orden y cualquier intento de normalidad. Su presencia no solo marca el ritmo: lo acelera, lo retuerce y lo convierte en una aventura constante.

Rafaela es una adolescente ingeniosa y curiosa, incapaz de quedarse quieta o de aceptar que las cosas son “como tienen que ser”. Su imaginación funciona a la velocidad de un cohete casero y su necesidad de explorar la mete en situaciones que solo ella podría considerar una buena idea. Para Rafaela, cada día es una oportunidad para descubrir algo nuevo… o para inventarlo.

La suerte —o el caos— está de su lado, porque vive rodeada de una familia que convierte lo cotidiano en un experimento permanente.

En su casa, lo normal es que nada sea normal: un desayuno puede acabar siendo una misión, una tarde tranquila puede transformarse en un desastre épico y cualquier conversación puede derivar en un plan improbable.

