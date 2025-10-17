Descubre el tráiler de Rafaela y su loco mundo

atresplayer, una vez más demostrando su apoyo a la industria audiovisual, ha presentado este viernes en el marco del Sitges Film Festival una de sus producciones originales más esperadas: Rafaela y su loco mundo.

La plataforma, además, ha lanzado el tráiler oficial de la ficción en el contexto de la cita festivalera, donde ha estado presente el gran talento con el que cuenta esta producción tanto delante como detrás de las cámaras.

atresplayer, plataforma española líder, afianza así su posición de héroe local y referente de nuestro país, apostando por la producción propia y poniendo en marcha más proyectos de ficción y entretenimiento que ningún otro operador en España en los últimos tiempos.

Así es Rafaela y su loco mundo

Rafaela y su loco mundo, la nueva serie original de la plataforma, abrirá las puertas a un nuevo universo donde lo absurdo y lo delirante será el escenario principal de la trama. La ficción está creada por Aníbal Gómez y basada en su propio libro, El alucinante mundo de Rafaella Mozarella.