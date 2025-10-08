Los mejores momentos de Nori en la quinta temporada de Drag Race España: looks, maquillaje y mucho músculo

Nori llegó a Drag Race España prometiendo ofrecer buenos looks, make-up y músculo y lo ha cumplido. En el Meet The Queens ya dejó el listón muy alto y en el primer programa logró superarse enseñándonos su look de pasarela de ‘Mis dos caras’.

Hemos repasado sus mejores momentos durante los dos primeros programas del concurso, ya que ha sido la primera eliminada después del reto de actuación y una pasarela en homenaje a los personajes de las series de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

No te pierdas un resumen de cómo ha sido el paso de Nori por el programa, del que ya puedes disfrutar en atresplayer al completo.